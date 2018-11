Verkeersongeval in Dorpsstraat ADPW,RDK

26 november 2018

20u14 0

In de Dorpsstraat in Meerbeek zijn maandagavond twee wagens zwaar beschadigd geraakt na een botsing aan een vluchtheuvel. Dat gebeurde ter hoogte van een wegversmalling. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn vooralsnog onduidelijk. De bestuurders van de voertuigen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is op dit moment nog niets geweten. De straat bleef gedurende een hele tijd afgesloten voor verkeer.