Verdacht Duits voertuig aangetroffen dankzij alerte bewoner 02u32 0

Een bewoner van de Hoogveldstraat in Kortenberg maakte vorige week vrijdag melding van een verdacht persoon. De bewoner had rond 21.15 uur buiten een vreemd geluid aan de achterkant van zijn woning gehoord en zag daarna een onbekend persoon weglopen via de buren. De bewoner verwittigde meteen de politie.





Een politieploeg van HerKo (Herent-Kortenberg) kruiste in de Windmolenstraat een voertuig met Duitse nummerplaat en deed het voertuig stoppen. De inzittenden met Duitse nationaliteit verklaarden als toeristen op verkenning te zijn in de buurt. Bij fouille van het voertuig werden een wapenstok en een paar handschoenen aangetroffen. De twee werden door de politie verhoord. Proces-verbaal werd opgesteld en de wapenstok werd in beslag genomen. Er was echter onvoldoende bewijslast om hen te linken aan de verdachte toestand in de Hoogveldstraat. De politie wenst nogmaals het belang te benadrukken om bij elke verdachte handeling onmiddellijk de politie te verwittigen via het nummer 101.





"Nog al te vaak durft men niet de stap te zetten om te melden en dit op basis van verkeerde veronderstellingen, zoals 'de politie heeft belangrijke zaken te doen', 'er is geen misdrijf gepleegd, dus waarom zou ik bellen?', 'de politie zal niet reageren op mijn melding' en 'de politie zal toch te laat ter plaatse zijn'. Laat u niet misleiden door deze veronderstellingen en bel verdachte situaties meteen door. Wij zullen uw oproep steeds met gepaste ernst behandelen", zegt politiecommissaris Johan Vanhumbeeck. (ADPW)