Vanaf maandag sleufwerken in Weesbeekdal en Kammestraat RDK

21 februari 2019

In de Kammestraat en het Weesbeekdal in Erps-Kwerps worden vanaf maandag 25 februari sleufwerken uitgevoerd in opdracht van Telenet. Er wordt uitsluitend op de voetpaden gewerkt, waardoor alleen de voetgangers hinder zullen ondervinden. Toch wordt de snelheid er verlaagd naar 30 kilometer per uur. Op sommige plaatsen komt ook een parkeerverbod. Verwacht wordt dat de werken volgende week vrijdag klaar zijn, onder voorbehoud van de weersomstandigheden of technische problemen.