Twintiger krijgt berisping nadat hij werd betrapt met officiële politieriem Stefan Van de Weyer

20 december 2018

11u46 0 Kortenberg Een twintiger uit Kortenberg verkreeg van de Leuvense strafrechter de gunst van de opschorting van de uitspraak over drie jaar. Hij werd immers bij een politiecontrole op 3 februari 2017 in Leuven betrapt op het dragen van een officiële riem van de politie.

De politie stelde tijdens de controle vast dat hij een officiële riem van de geïntegreerde politie droeg. Hij gaf aan deze gekocht te hebben in een carnavalswinkel. In de handelszaak in kwestie hoorden ze het in Keulen donderen. Bij inspectie van de winkel kon de politie duidelijk vast stellen dat er enkel verkleedkledij aanwezig was, in tegenstelling tot de riem die de jongeman van Braziliaanse nationaliteit droeg. Hij werd uitgenodigd ter verhoor, maar kwam niet opdagen. Op de zitting verklaarde hij de riem van zijn vader te hebben geleend.

“Het is evident dat het dragen van een officieel politie-uniform zonder dat men daartoe gerechtigd is, kan leiden tot verwarring. Zijn gedrag getuigt van weinig respect tegenover de politie. Anderzijds heeft beklaagde een blanco strafblad en volgt hij een opleiding om aan werk te raken. De rechtbank gaat ervan uit dat het zich verantwoorden voor een rechter een voldoende waarschuwing is om zich in de toekomst niet meer schuldig te maken aan dergelijk gedrag”, oordeelde de rechter.