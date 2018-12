Tweede editie Warmste Kerstmarkt RDK

06 december 2018

Het Victor De Walsplein in Kortenberg is vrijdagavond het decor van de tweede editie van de Warmste Kerstmarkt. Tussen 16 en 21.30 uur wordt het plein omgetoverd tot een kerstdorpje boordevol activiteiten, kerstartikelen en kraampjes waar hapjes en natjes geserveerd worden. De organisatie ligt ook dit jaar in handen van het Welzijnshuis, dat de opbrengst zal schenken aan de vzw Casa Magnolia. Die nieuwe vzw zet zich in voor gezinnen met kinderen en jongeren met zware zorgnoden. De vrijwilligers ondersteunen de gezinnen door het huishouden te verlichten met respijtzorg.