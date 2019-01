Tweede editie Meerlicht RDK

16 januari 2019

15u17 0

Nu zaterdag vindt in het centrum van Meerbeek de tweede editie van Meerlicht plaats. Opnieuw wordt een kleine avondwandeling langs een sfeervol verlicht parcours georganiseerd. De niet-begeleide wandeling, die gratis is en ongeveer dertig minuten duurt, start tussen 17 en 18.30 uur aan de parochiezaal. Nadien kan iedereen in de tuin achter de pastorietuin terecht voor hapjes en drankjes. Ook bij regenweer gaat het lichtfeest in de tuin door. De organisatie heeft voldoende maatregelen genomen.