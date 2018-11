Twee verdachten gevat in de Frans Mombaersstraat Andreas De Prycker

21 november 2018

Dinsdagnamiddag rond 15.30 uur merkte een alerte bewoner twee verdachte personen op in de Frans Mombaersstraat in Erps. Hij verwittigde meteen de politie via het nummer 101. Hij zag een man de tuin van een woning betreden, een tweede persoon bleef op straat op de uitkijk staan.

Een ploeg van de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) werd samen met een ploeg van de politiezone Kastze (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) en Zaventem ter plaatse gestuurd. In de Frans Mombaersstraat werd een voertuig aangetroffen, met twee personen in die aan de beschrijving van de alerte bewoner voldeden. De verdachten konden geen aannemelijke uitleg geven over de reden waarom ze daar waren. Bij een fouille van het voertuig werden onder andere twee schroevendraaiers en handschoenen aangetroffen. De twee werden gearresteerd. Uit onderzoek bleek dat noch de verdachten, noch het voertuig waarmee zij reden al gekend waren bij de politiediensten. Zij konden- voorlopig- niet gelinkt worden aan eerder in de buurt gepleegde inbraken. Bij gebrek aan bewijslast mochten beide verdachten later op de avond beschikken op beslissing van het parket. Het onderzoek is echter nog lopende.