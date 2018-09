Twee nieuwe fietsstraten rond De Regenboog 07 september 2018

Nadat in de Kerkstraat in Kortenberg in maart 2017 de eerste fietsstraat ingericht werd, heeft de gemeente er sinds kort twee nieuwe fietsstraten bij. Zo zijn fietsers voortaan ook in de Kloosterstraat en de Sint-Amandstraat koning.

Met de opening van de fietsstraat in de Kerkstraat anderhalf jaar geleden wilde het schepencollege het traject van de Leuvensesteenweg naar gemeenteschool De Regenboog veiliger maken. Om het fietsen naar de school verder aan te moedigen, wordt het fietsstraattraject naar en rondom De Regenboog nu verder uitgebreid naar de Kloosterstraat en de Sint-Amandstraat. De leerlingen van het zesde leerjaar van de gemeenteschool fietsten het traject gisteren in.





Niet voorbijsteken

"In een fietsstraat hebben fietsers absolute voorrang op automobilisten", zegt burgemeester Chris Taes (CD&V), bevoegd voor mobiliteit. "Wagens mogen fietsers niet voorbijsteken. Achterliggende bedoeling van dergelijke fietsstraten is het doorgaand verkeer naar andere wegen te sturen omdat automobilisten vaak zullen moeten wachten tot de fietsers op een rustige manier doorgereden zijn."





Daarnaast investeerde het gemeentebestuur ook in veiligere wandelroutes vanaf de openbare parkings rondom De Regenboog. Volgens Taes wordt momenteel ook in andere schoolomgevingen bekeken waar fiets- en/of schoolstraten ingericht kunnen worden. (RDK)