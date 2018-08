Trucker die ravage aanrichtte, is rijbewijs 3 maanden langer kwijt 30 augustus 2018

De Leuvense politierechtbank heeft de intrekking van het rijbewijs van Etienne V. (53) met drie maanden verlengd. De vijftiger reed op 4 mei met zijn trekker met oplegger van Zaventem richting Leuven. De man, een epilepsiepatiënt, herinnert zich naar eigen zeggen niet meer hoe hij een reeks auto's ramde en in een bankkantoor van ING knalde.





Eén van de wagens werd weggeslingerd, de 2-jarige Jade Ben Ammar overleefde de klap niet. "Op dit moment kent men de oorzaak van het ongeval nog altijd niet", reageert zijn advocaat. "Het onderzoek loopt. Neurologen wijten het ongeval niet aan epilepsie maar ze kunnen het ook niet uitsluiten", zegt zijn raadsman. V. hield een open beenbreuk over aan het ongeluk en revalideert ondertussen. Een rijgeschiktheidsonderzoek zit er daarom nog niet in. Zijn rijbewijs is minstens ingetrokken tot 14 november. (KAR)