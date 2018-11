Treinverkeer tussen Leuven en Brussel lag twee uren volledig stil Toestand zou rond 14 uur opnieuw normaal zijn Stefan Van de Weyer

18 november 2018

12u24 0 Kortenberg Op de spoorlijn tussen Leuven en Brussel lag het treinverkeer zondagochtend en -voormiddag twee uren in beide richtingen volledig stil. Dit als gevolg van een wanhoopsdaad ontstaan rond 8.25 uur vlakbij het perron van Kortenberg. Op de trein die van Oostende naar Eupen reed, bevonden zich ongeveer tweehonderd reizigers, die even vast zaten en met bussen van de NMBS ter bestemming werden gebracht.

“Een trein kwam er in botsing met een slachtoffer, dat het niet overleefde. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad. De vier sporen tussen Leuven en Brussel waren twee uur helemaal versperd. De luchthaven van Zaventem kon vanaf Brussel wel bereikt worden. Rond het middaguur reden vele tientallen treinen met vertraging, het is moeilijk om daarop een cijfer te plakken gezien de stevige impact van het voorval. Enkele van die treinen hadden ruim een uur vertraging, zeker niet abnormaal gezien het een belangrijke verbinding is van het westen naar het oosten van het land. De toestand zou terug normaal moeten zijn rond 14 uur”, aldus Infrabelwoordvoerder Frédéric Petit.

De reizigers op de gestrande trein stapten onder begeleiding over op bussen die naar Leuven reden. Eens daar konden ze met behulp van andere treinen op hun finale bestemming raken. Sommige treinen tussen Brussel-Noord en Leuven werden omgeleid. Tussen Leuven en Brussel legde de NMBS vervangbussen in. Het eerste van de vier sporen werd na toelating van het parket omstreeks 10.20 uur vrijgegeven voor het verkeer, het tweede rond 11.25 uur.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813, of de website www.zelfmoord1813.be.