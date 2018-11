Treinverkeer ligt stil tussen Leuven en Brussel Wanhoopsdaad in Kortenberg Stefan Van de Weyer

18 november 2018

10u02 0 Kortenberg Op de spoorlijn tussen Leuven en Brussel lag het treinverkeer vanaf zondagochtend 8.25 uur in beide richtingen stil. Dit als gevolg van een wanhoopsdaad vlakbij het perron van Kortenberg. Op de trein die van Oostende naar Eupen reed, bevonden zich ongeveer tweehonderd reizigers, die even vast zaten en met bussen van de NMBS ter bestemming werden gebracht.

“Een trein kwam er in botsing met een slachtoffer, dat het niet overleefde. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad. De vier sporen tussen Leuven en Brussel zijn helemaal versperd. We wachten op toelating van de politie om één of twee sporen vrij te krijgen gezien deze verkeerslijn toch niet onbelangrijk is. De luchthaven van Zaventem kan vanaf Brussel wel bereikt worden”, aldus Infrabelwoordvoerder Frédéric Petit.