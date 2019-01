Strooizout kost hond Mia het leven: “Als haar dood ervoor zorgt dat andere honden niet sterven, dan is dit niet voor niets gebeurd” ADPW

25 januari 2019

16u27 0 Kortenberg Een week voor haar eerste verjaardag overleed de bulterriër Mia aan een te hoog natriumgehalte: het gevolg van te veel strooizout in het bloed. De 31-jarige Tessa uit Kortenberg is er het hart van in. “Mia was een fantastische hond. Als haar dood ervoor zorgt dat andere baasjes dit lezen en hun honden er niet aan sterven, dan is dit toch niet voor niets gebeurd.”

Maandagavond ging Tessa met Mia wandelen. “Zo’n twintig minuutjes, meer niet. Ze heeft nergens aan gelikt en ik heb achteraf haar pootjes afgekuist. Waarschijnlijk is er toch nog een kleine hoeveelheid tussen de pootjes blijven hangen. Dat is dan weer aan haar kussentje blijven hangen en vermoedelijk heeft ze er dan aan gelikt. Toen ik dinsdag zo rond 14 uur thuis kwam, lag haar hele bench vol diarree en het huis lag vol met braaksel. Ik ben als een gek naar de dierenarts gereden, maar die vertelde mij dat er niets meer aan te doen was. Uit toxicologisch onderzoek is gebleken dat het natriumgehalte van Mia veel te hoog was. Omdat ze verzwakt was van een eerdere operatie heeft ze nooit een eerlijke kans gekregen”, zucht Tessa.

Mia werd midden november geadopteerd vanuit een stichting in Nederland, nadat ze in beslag genomen was bij een Belgische broodfokker. Ook haar broertje, zusje en dertien andere honden werden toen in beslag genomen. “De dierenarts had vlak voor onze effectieve adoptie opgemerkt dat Mia mankte. Maar ik kon haar niet in de kou laten staan en toen hebben wij met het gezin besloten om Mia een toekomst bij ons te schenken. Later bleek dat er een heupoperatie nodig was. Die zou zo’n 1.800 euro kosten. Daarop zijn er mensen begonnen met geld in te zamelen. Uiteindelijk bleek dat we die operatie voor 600 euro konden doen. De operatie konden we volledig bekostigen door het ingezamelde geld. Sindsdien hadden heel wat mensen Mia in hun hart gesloten. Nadien begon ze met fysiotherapie en stilaan begon ze aan de beterhand te geraken. Maar zij had dus nog niet de weerstand die een normale hond zou kunnen hebben. Misschien heeft dat de zaak wat versneld”, vraagt Tessa zich af.

En het blijkt dat een kleine hoeveelheid genoeg kan zijn. “Vier milligram per kilogram hond of kat is dodelijk. Dus kleine hondjes hebben niet veel nodig om er aan te sterven”, zo zegt dierenarts Rob Lückerath. Enkele uren na de wandeling krijgt de hond verschrikkelijk veel pijn onderaan zijn poten. Het zout vreet in in de huid en maakt diepe kloven. Om dit tegen te gaan, raden dierenverzorgers aan om voor een wandeling de poten van het dier in te smeren met vaseline. Het beschermt de poten tegen zout. Zeker als het huisdier al wondjes heeft, kan zout bijzonder pijnlijk zijn. Na het wandelen is het aan te raden om de poten schoon te maken met lauw water. Maar honden of katten kunnen ook een dosis zout binnen krijgen door aan de sneeuw of gewoon aan z’n pootjes te likken. Zo komt er zout in de maag terecht. Het dier kan daar misselijk van worden, beginnen braken of diarree van krijgen. In dat geval kan je best je hond een halve dag geen eten geven en goed warm houden.