Stil alarm voorkomt inbraak op technische dienst 06 september 2018

02u42 0 Kortenberg Politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) heeft inbrekers weten te betrappen toen zij probeerden om de technische dienst in Kortenberg te bestelen.

Begin oktober 2016 werd er al eens voor meer dan 100.000 euro aan bosmaaiers, bladblazers, slijpschijven en dergelijke meegenomen. Daardoor werd er besloten om een stil alarm te installeren. Dat moest soortgelijke situaties voorkomen en die installatie heeft nu haar nut bewezen. Schepen Bart Nevens (N-VA), bevoegd voor de technische dienst, is tevreden dat het stille alarm in de gemeentelijke werkplaats zijn nut bewezen heeft. "Dankzij het alarm werd het diensthoofd verwittigd, die op zijn beurt één van de werkmannen naar de loods stuurde. Hij zag hoe de inbrekers werkmateriaal en elektrische fietsen van de gemeenschapswachten aan het stelen waren. De politie werd verwittigd en de agenten konden de dieven op heterdaad betrappen. Op die manier hebben we een drama zoals twee jaar geleden, toen voor 100.000 euro aan materiaal verdween, vermeden."





Het gestolen werkmateriaal van toen werd nooit teruggevonden. Ook de dieven zijn nog steeds spoorloos. (RDK/ADPW)