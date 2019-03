Sterrebeeksesteenweg in vier dagen tijd evenveel keer onder water: ene afvoerkoker niet aangesloten, andere verstopt Aannemer gaat beide kokers deze week in orde brengen Robby Dierickx

18 maart 2019

12u27 0 Kortenberg Het schepencollege van Kortenberg heeft de aannemer die momenteel met de heraanleg van de Sterrebeeksesteenweg bezig is gevraagd om actie te ondernemen nadat de straat in vier dagen tijd evenveel keer onder water liep. Het water kon er niet weg, omdat één koker verstopt zat en een tweede nog niet aangesloten is. De aannemer heeft beloofd de problemen deze week op te lossen.

Donderdagmiddag was het een eerste keer prijs op de Sterrebeeksesteenweg tussen de Everslaan en Hazewinkel. Als gevolg van de hevige regenbuien stond de straat ter hoogte van de pas aangebrachte verkeersdrempel blank. Afgelopen weekend moest de straat – die ondertussen al een jaar onder handen genomen wordt om de wateroverlast in de buurt aan te pakken - nog drie keer afgesloten worden, omdat het water er bleef staan. Ook enkele opritten liepen onder water, maar de woningen bleven wel gespaard.

Een van de twee kokers om het water af te voeren, is nog niet aangesloten. De tweede zat dan weer verstopt met steentjes, modder en zand. Stef Ryckmans (Open Vld)

“We kregen de voorbije dagen met bijzonder veel regenval te maken”, zegt schepen van Openbare Werken Stef Ryckmans (Open Vld). “De straat is momenteel nog een werf en de toplaag moet nog aangebracht worden. Eén van de twee kokers die het water moet opvangen is nog niet aangesloten om het werfverkeer te vergemakkelijken. De tweede koker zat dan weer verstopt met steentjes, modder en zand. Daardoor kon het water geen kant op en stond de straat blank.”

Dat het in vier dagen tijd vier keer prijs was, zorgde niet alleen in de buurt voor frustratie, maar ook bij de gemeentelijke diensten en de brandweer, die telkens opgetrommeld werden om het water weg te pompen en de steenweg af te sluiten. “Omdat we zulke problemen in de toekomst willen vermijden, hebben we de aannemer gevraagd de ene koker zo snel mogelijk te ontstoppen en de andere aan te sluiten zodat het water voortaan wél afgevoerd kan worden”, aldus nog schepen Ryckmans. “Hij heeft ons inmiddels laten weten dat hij beide kokers deze week in orde zal brengen.”

Finale fase

Ondertussen naderen de werken op de steenweg wel hun finale fase. “Op het gedeelte tussen de Everslaan en de rotonde wordt de glijbekisting momenteel aangebracht”, zegt Ryckmans. “Nadien moeten onder meer de greppels en de borduren nog geplaatst worden en wordt het fietspad gegoten. In de laatste fase zal over de volledige werfzone nog de toplaag van het asfalt gegoten worden. Verwacht wordt dat we de werken eind april kunnen afronden.”

En wat dan met de ANPR-camera’s die het sluipverkeer weren, maar het voorbije jaar wel meermaals voor beroering zorgden? “We zullen binnen het college bekijken welke functies de camera’s krijgen”, zegt de schepen nog. “Dit ook in samenspraak met onze buurgemeenten. Na de werken zullen we ook nagaan hoeveel verkeer de Sterrebeeksesteenweg te slikken krijgt. Ook dat zal mogelijk meespelen bij onze finale beslissing over de camera’s.”