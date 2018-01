Sterrebeeksesteenweg gaat jaartje dicht SLIMME CAMERA'S MOETEN SLUIPVERKEER WEREN TIJDENS WERKEN ROBBY DIERICKX

02u30 0 Kortenberg De Sterrebeeksesteenweg gaat begin april dicht, en blijft dat ook een klein jaar lang. Het bufferbekken wordt er uitgebreid en er komt nieuwe riolering, wat moet vermijden dat 120 nieuwe woningen in de buurt wateroverlast gaan veroorzaken. Er worden ook zeker vijf slimme camera's geplaatst om sluipverkeer tegen te gaan.

Omwonenden van de steenweg, die dagelijks vijfduizend voertuigen moet slikken, kregen gisteravond meer uitleg over de geplande werken. Die starten midden maart met de uitbreiding van het bufferbekken in voetweg 27. Twee weken later gaat de steenweg dicht tussen de voetweg en het kruispunt met de Everslaan. "Die werken moeten net voor het bouwverlof afgerond worden", zegt schepen van Openbare Werken Bart Nevens (N-VA). "Tijdens het bouwverlof zal de steenweg opnieuw een kleine maand opengesteld worden, al zal er dan wel een snelheidsbeperking gelden. Van begin augustus tot eind september wordt het kruispunt met de Everslaan aangepaakt, waarna tot het einde van dit jaar nog het deel tussen die Everslaan en het Hof van Montenaken vernieuwd wordt."





Vergunning of boete

Tijdens de werken zal er in de werfzone geen verkeer mogelijk zijn. "Om te vermijden dat die vijfduizend voertuigen - het merendeel sluipverkeer - zich via andere lokale wegen een weg door onze gemeente banen om de E40 en de Leuvensesteenweg tijdens de spitsuren te mijden, zullen we op zeker vijf plaatsen slimme camera's opstellen. Net zoals dat in de Minneveldstraat al een tijdje het geval is, zullen bestuurders met een vergunning wel voorbij die camera's kunnen rijden. Wie in de buurt moet zijn, kan zo'n vergunning aanvragen bij de gemeente. Wie geen vergunning heeft, krijgt een boete. Voor alle duidelijkheid: die slimme camera's zullen enkel tijdens de ochtend- en avondspits nummerplaten registreren. In de eerste maand zullen nog geen boetes uitgedeeld worden, maar wel waarschuwingen."





Er komen slimme camera's in de Zipstraat, de Bankstraat, de Achterenbergstraat, de Hoogveldstraat en ter hoogte van de rotonde bovenaan de Sterrebeeksesteenweg. Het schepencollege speelde al langer met het idee om het sluipverkeer in die zone te weren. "De werken aan de steenweg bieden de ideale gelegenheid om dat camerasysteem in te voeren", zegt burgemeester Chris Taes (CD&V). "Bedoeling van dit alles is om automobilisten die tussen Leuven en Brussel rijden, zoveel mogelijk op de E40 en de Leuvensesteenweg te houden. Doen we dat niet, dan dreigt verkeerschaos in onze gemeente. Om te vermijden dat het sluipverkeer in de komende maanden de files via Erps-Kwerps zou ontwijken, overwegen we ook een slimme camera in de Zavelstraat."





De kans is reëel dat het cameranetwerk ook na de werkzaamheden aan de Sterrebeeksesteenweg behouden blijft. "We gaan een klein jaar lang nuttige informatie inwinnen en zullen nadien nagaan of dit systeem het probleem van het sluipverkeer oplost", besluit Taes.