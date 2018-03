Stef Ryckmans trekt Open Vld-lijst 14 maart 2018

02u26 0 Kortenberg Zeven maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft Open Vld Kortenberg al drie kandidaten van haar lijst prijsgegeven.

Lijsttrekker wordt gewezen schepen en huidig oppositieraadslid Stef Ryckmans. Hij was tussen 2001 en 2004 en tussen 2007 en 2012 al schepen van onder meer Onderwijs. Tweede op de lijst is huidig oppositielid Ann Van de Casteele, die als apothekeres sterk betrokken is met alles wat met zorg te maken heeft. Lijstduwer wordt Erwin Willems. Hij nam in 2012 afscheid van de politiek omdat hij de fakkel aan zijn dochter Katrijn wilde doorgeven. Zij belandde in de oppositie en besloot in 2015 voor haar drukke job en haar gezinsleven te kiezen. Nu ze niet langer politiek actief is, keert haar vader Erwin (67) terug. Hij was eerder al dertig jaar gemeenteraadslid, waarvan achttien jaar als schepen. Binnenkort maken de liberalen hun tien pijlers waarmee ze naar de kiezer trekken bekend. (RDK)