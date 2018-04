Standbeeld 'De Papboer' onthuld aan Pastorij 16 april 2018

Aan de Pastorij van Meerbeek werd zaterdagnamiddag het standbeeld van 'De Papboer' onthuld. Dat standbeeld werd ontworpen en gemaakt door een Meerbeekse kunstenares en werd gefinancierd met crowdfunding. Het idee om een permanent standbeeld voor de Meerbekenaren op te richten ontstond tijdens het feestjaar '900 jaar Meerbeek' in 2017. Om in de sfeer van de papboeren te blijven, hield burgemeester Chris Taes een gelegenheidstoespraak in het dialect. Dat was de eerste keer dat hij dit deed. (ADPW)