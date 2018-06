Stalker burgemeester riskeert 10 maanden 81-JARIGE MAN STUURT AL TIENTALLEN JAREN KLACHTBRIEVEN STEFAN VAN DE WEYER

02u35 0 Kortenberg Een 81-jarige man uit Grimbergen riskeert tien maanden cel omdat hij al enkele jaren Kortenbergs burgemeester Chris Taes en een politiecommissaris van politiezone (Herent-Kortenberg) zou belagen. De tachtiger ligt al sinds begin jaren negentig in ruzie met de twee omdat er problemen waren rond de tennisterreinen van de man aan de Elisabethlaan in Kortenberg.

De beklaagde kreeg het in het begin van de jaren negentig aan de stok met het gemeentebestuur van Kortenberg, de dienst Stedenbouw en enkele particulieren uit de buurt. Hij diende de ene klacht na de andere in bij alle mogelijke maatschappelijke, politieke en gerechtelijke instanties. Hoewel hij in het ongelijk werd gesteld in 2003, bleef de man brieven sturen en verhaal halen bij de betrokkenen.





Huis moeten verkopen





De burgemeester en de commissaris stelden zich elk burgerlijke partij voor 7.500 euro. "Hij werd al eerder voor stalking en het uiten van lasterlijke aangiften veroordeeld. Maar ondanks deze veroordeling werd er geen initiatief genomen om de belaging te stoppen. Ze krijgen nog steeds te pas en te onpas brieven van hem. Sinds januari kreeg de burgemeester al 35 brieven en hij schrijft ook Vlaamse en federale parlementsleden hierover aan. Eerder moest hij al dwangsommen betalen omdat hij keer op keer een contactverbod overtrad, hij moest zelfs al een huis verkopen om dit allemaal te bekostigen. Zo kan het niet meer verder, het moet stoppen", aldus de advocaten van de twee slachtoffers.





Internering afgewezen

Het openbaar ministerie vorderde tien maanden cel. "De omvang van het dossier spreekt voor zich met daarin feiten van belediging, laster en stalking. De burgerlijke partijen worden belemmerd in hun professioneel functioneren door beklaagde," luidde het. Meester Bart Siffert, advocaat van beklaagde V.S., vroeg begrip om de omstandigheden en mikte op een straf met uitstel. "Ik kreeg eerder al 54 brieven van burgemeester Taes omtrent deze zaak. Ik dien hiervoor echter geen klacht in, een groot aantal brieven betekent niet dat er criminele feiten mee gemoeid zijn. In 2010 werd voor hem de internering uitgesproken in een soortgelijke zaak, maar in hoger beroep werd dit afgewezen. Mijn cliënt viel de twee trouwens nooit persoonlijk of thuis lastig. Moet iemand werkelijk naar de gevangenis voor brieven?", vroeg de raadsman zich luidop af. De kranige tachtiger zelf bleef bij zijn stuk, hij vroeg zelfs voorbije maandag op de zitting aan de Leuvense correctionele rechter om het duo uit hun rechten te ontzetten. De rechter reageerde dat ze daartoe niet de bevoegdheid had. Ze vroeg hem of hij bereid was om het contactverbod met de burgemeester en de commissaris te respecteren zodat aan deze hele zaak een einde kon komen.





Het vonnis wordt verwacht op maandag 3 september.