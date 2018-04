Springen, springen en nog eens springen 19 april 2018

Op het grasveld in de Kasteelstraat naast het voetbalterrein van Erps-Kwerps hebben tientallen kinderen zich gisteren kunnen uitleven op vier springkastelen in het kader van de Buitenspeeldag. Daarnaast waren er ook enkele houten volksspelen waaraan de kinderen zich konden wagen. Ondertussen haalde een clown allerlei zotte toeren uit. Het ijsjes en wafelkraam draaide mede dankzij het uitstekende weer ook op volle toeren. Het was dan ook de ideale verfrissing tussen het ravotten door.





(RDK)