Spoorwegbrug morgen afgesloten 12 februari 2018

De spoorwegbrug in Kortenberg is dinsdagmiddag afgesloten voor alle verkeer. In de Edegemstraat, de Engerstraat en de Stationstraat worden de rioleringen gereinigd en geïnspecteerd, waardoor de brug ontoegankelijk is.





De werken worden onder voorbehoud van het weer dinsdag tussen 7 en 12 uur uitgevoerd. Daardoor is de brug over het spoor in Kortenberg afgesloten. Voor wie vanuit Kortenberg naar Steenokkerzeel wil, zal een omleiding voorzien worden via de Leuvensesteenweg, Mechelsesteenweg, Tervuursesteenweg en omgekeerd. Verkeer komende van Steenokkerzeel met bestemming Erps-Kwerps kan via de Kortenbergsesteenweg rijden.





Buslijn 651 tussen de luchthaven en Leuven volgt de omleiding via Nossegem, waardoor de haltes Craenenplein, Rijkswacht, Station Zuid, Erps Watertoren en 7 Wegen in Humelgem afgeschaft worden. Ook de lijnen 352 en 652 worden omgeleid. Tot slot zal lijn 225 niet tot eindhalte Kortenberg Rijkswacht rijden, maar stoppen aan de rotonde in Erps-Kwerps. (RDK)