Slimme camera's op niet zo slim geplaatste palen DRIE KEER PAL IN HET MIDDEN VAN HET VOETPAD ROBBY DIERICKX

20 februari 2018

02u25 0 Kortenberg Na de felle kritiek van 45 handelaars op de komst van ANPR-camera's in Everberg en Kortenberg, lokt nu ook de plaatsing ervan boze reacties uit. Een Nederlandse firma installeerde de palen immers pal in het midden van de voetpaden. De gemeente eist een aanpassing.

Met het oog op de werken op de Sterrebeeksesteenweg, die in april van start gingen en een klein jaar zullen duren, besloot het schepencollege om in Everberg en Kortenberg slimme camera's te plaatsen. Die moeten het sluipverkeer weren: enkel inwoners van groot-Kortenberg en wie een bestemming in de zone heeft, kan - mits vergunning - door het 'bewaakte' gebied rijden. Maar op die plannen kwam in de voorbije weken felle kritiek van 45 handelaars. Zij vrezen dat ze een pak klanten zullen verliezen omdat de slimme camera's geen 'toevallige passanten' meer toelaten.





Tot zover de kritiek op de camera's zelf. Maar nu blijken ook de palen onvrede te veroorzaken. Op drie van de zes locaties werden die immers pal in het midden van het voetpad geplaatst, wat de doorgang voor rolstoelgebruikers of jonge ouders met een kinderkoets bemoeilijkt. "Hopelijk geven die palen 's nachts licht, want ik zou er niet tegen willen lopen", klinkt het op sociale media. Of: "Gelukkig hebben rolstoelgebruikers geen nummerplaat, of ze vliegen ook op de bon wanneer ze de straat op moeten om die paal te ontwijken."





"De palen werden vorige week door een Nederlandse firma geplaatst en die heeft inderdaad een fout gemaakt", zegt schepen van Openbare Werken Bart Nevens (N-VA). "We zijn hier zelf ook niet tevreden mee en hebben de firma dan ook aangeschreven met de eis de verkeerd geplaatste palen in de Schutterslaan, de Bankstraat en de Ziptstraat zo snel mogelijk te verplaatsen."





"Lang geleden beslist"

Ondertussen blijven de handelaars zich ook nog steeds verzetten tegen de camera's zelf. Op een vergadering met schepen Bart Nevens en zijn collega Sabine Ledens (N-VA), bevoegd voor Middenstand, werd eerder deze maand gezegd dat het schepencollege een werkbare oplossing voor iedereen zou zoeken. "Maar nu staan die palen er, en van de gemeente hebben we nog niets gehoord", zegt Eddy Reulens, uitbater van de krantenwinkel in de Bankstraat. "Het is duidelijk dat dit al lang geleden beslist werd. Maar we zullen ons blijven verzetten tegen die camera's."





"Zonder camera's kunnen we enkel nog straten afsluiten en dat kunnen we ook niet maken", reageert schepen Ledens. "Daarom zijn de camera's een gulden middenweg. Klanten zullen zich na een bezoek aan de lokale handelaars via een app kunnen registreren, waardoor ze geen boete zullen ontvangen. In de komende weken zijn er nog drie zitdagen voor de handelaars waar we meer uitleg over de werking zullen geven."





Overigens: in een eerste fase zullen weggebruikers nog niet beboet worden wanneer ze onrechtmatig door de gecontroleerde zone rijden. Ze zullen wel een waarschuwing in de bus krijgen.