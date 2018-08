Sleufwerken in Hoogveldstraat 28 augustus 2018

In de Hoogveldstraat in Kortenberg wordt morgen gestart met sleufwerken ter hoogte van huisnummers 22 tot en met 38. De werken vinden op het voetpad en in de berm plaats en duren tot en met maandag 3 september.





Ze zijn noodzakelijk om het gasdistributienet uit te breiden. Omwille van de werken zal het doorgaand verkeer alternerend geregeld worden. (RDK)