Sleufwerken in Alfons Dewitstraat 06 augustus 2018

Op dinsdag 7 augustus start een aannemer met sleufwerken in het voetpad van de Alfons Dewitstraat en de Sint-Antoniusstraat in Meerbeek. Er wordt gewerkt op het gedeelte tussen de Constant Cludtsstraat en de Wijnegemhofstraat. De werken zijn nodig om het gasdistributienet te vernieuwen en gebeuren in opdracht van Eandis. Tegelijkertijd zal het gemeentebestuur ook de bovengrondse nutsvoorzieningen van de straat ondergronds brengen. Ook zal de openbare verlichting vernieuwd worden. Daarnaast zullen Telenet en De Watergroep hun distributienetten eveneens vernieuwen. Door de werkzaamheden zal het doorgaand verkeer tot en met 17 augustus slechts in één richting kunnen rijden. Verkeer kan nog door in de richting van de Constant Cludtsstraat tot aan de toegangsweg van het kerkhof. Wie in de andere richting wil, moet een omleiding volgen. (RDK)