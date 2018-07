Silent stage: da's dansen met koptelefoon op CRISISFESTIVAL VIERT TIENDE VERJAARDAG MET EXTRA PODIUM ROBBY DIERICKX

13 juli 2018

02u23 0 Kortenberg Het gratis Crisisfestival in Erps-Kwerps is morgen aan zijn tiende editie toe. Dit jaar geen link met een actuele crisis, maar wel een heus feestje voor die verjaardag. Zo krijgt het festival een tweede podium. Dat zal tijdens de optredens op het hoofdpodium een silent stage zijn: dansen met een koptelefoon op de oren. Er worden 4.000 festivalgangers verwacht.

Tien kaarsjes mogen de organisatoren van het Crisisfestival morgen uitblazen op het festivalterrein in de Kasteelstraat in Erps-Kwerps. In 2009 werd het gratis festival voor het eerst georganiseerd om de toenmalige economische crisis voor één dag te vergeten. Sindsdien werd er elk jaar wel een crisis aan het evenement gekoppeld zoals de regeringscrisis in 2011, de verzuring van de maatschappij in 2013 en de gevolgen voor Erps-Kwerps van de mogelijke uitbreiding van de luchthaven vorig jaar. "Voor onze tiende editie hebben we beslist om het zonder crisis te doen", zegt organisator Tom Verdeyen. "Ons festival staat dit jaar volledig in het teken van de tiende verjaardag. Tijd om een goed feestje te bouwen."





En dat doet de organisatie met een extra podium. "Daarop zullen vooral deejays achter de draaitafels staan", aldus nog Tom Verdeyen. "Wanneer er optredens op het hoofdpodium aan de gang zijn, wordt het tweede podium een zogenaamde silent stage: festivalgangers krijgen koptelefoons om op die manier naar de muziek te kunnen luisteren. In totaal hebben we zowat 150 koptelefoons ter beschikking. Is er een pauze op het hoofdpodium, dan draaien we de volumeknop op het tweede podium helemaal open en kunnen de koptelefoons uit. Het tweede podium zal er voorlopig slechts eenmalig staan. Als blijkt dat het een groot succes is, dan kunnen we hier misschien wel een vervolg aan breien."





Woodie Smalls

Met onder meer Woodie Smalls, Amery, Laston & Geo en SONS, winnaars van De Nieuwe Lichting, krijgt de organisatie opnieuw enkele grote namen op de podia. Traditiegetrouw wordt het festival op gang getrapt met een act voor kinderen. Dit jaar is die eer weggelegd voor Jeuk. "Jan Pladijs en zijn makkers zullen alle kinderen laten dansen en meezingen. Daarnaast staan er springkastelen, een verteltent, een tattooshop, een prinsessencaravan, een piratenboot en een knutseltent voor de jongsten. Wie honger heeft, kan in één van de vier foodtrucks terecht", besluit Tom Verdeyen.





De organisatie mikt op zowat 4.000 bezoekers. Het festival is opnieuw volledig gratis. De deuren openen om 13 uur, terwijl het eerste optreden een uur later begint. Om 3 uur gaat de muziek volledig uit.