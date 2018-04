Sensibiliserings-periode ANPR-camera's week verlengd 04 april 2018

Wie zonder vergunning door de zone met ANPR-camera's in Everberg rijdt, zal deze week dan toch nog niet beboet worden. De sensibiliseringsperiode werd met een week verlengd. Vanaf maandag worden er wel boetes uitgeschreven.





Sinds midden maart wordt de zone tussen de Sterrebeeksesteenweg ter hoogte van de grens met Nossegem enerzijds en de Bankstraat en de Ziptstraat in Everberg anderzijds 'bewaakt' door ANPR-camera's. Die moeten het sluipverkeer tijdens de werken op de Sterrebeeksesteenweg weren uit de lokale straten van Everberg. Alleen automobilisten met een vergunning mogen door. Handelaars mogen hun klanten dan weer een dagontheffing geven. De camera's registreren alleen tijdens de spitsuren.





Aanvankelijk zou de sensibiliseringsperiode op paasmaandag beëindigd worden, maar aangezien de Sterrebeeksesteenweg deze week nog niet afgesloten wordt, besloot het schepencollege om de periode te verlengen. Pas vanaf volgende week maandag vliegen automobilisten zonder vergunning op de bon.





Wie alsnog een vergunning wil aanvragen, kan dat via de gemeentelijke webstek. Alleen bewoners of mensen met een bestemming in het 'bewaakte' gebied maken aanspraak op een vergunning. (RDK)