Schuur brandt uit 30 april 2018

02u35 0

In de Broekstraat in Meerbeek is gisteravond omstreeks 17.30 uur een vrijstaande schuur achter een woning uitgebrand. Daarbij vielen geen gewonden. De woning bleef gevrijwaard. Wat de oorzaak van de brand was, is voorlopig nog onduidelijk. Het is ook niet geweten wat er zich in de schuur bevond. De eigenaars waren op het moment van de brand niet thuis. (RDK)