Schepen Bart Nevens trekt provincieraadslijst N-VA 01 juni 2018

Kortenbergs schepen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Nevens trekt in oktober de provincieraadslijst van N-VA. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zal de lijst duwen.





"Ook op provinciaal niveau willen we de kracht van verandering laten spreken", aldus Francken. Daarom zetten we vol in op politieke ervaring en kiezen we voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Nevens als lijsttrekker."





"Intussen heb ik al twaalf jaar het voorrecht om schepen te zijn in Kortenberg", zegt Nevens. "Vanuit mijn lokale bestuurservaring als schepen van Ruimtelijke Ordening en vanuit het Vlaams parlement merk ik dat er op provinciaal niveau nog veel verandering nodig is. De provincie heeft nood aan een efficiënt en doelgericht beleid. De tijd dat provinciebesturen 'van alles en nog wat' deden is wat ons betreft definitief voorbij." (RDK)