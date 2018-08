Rambo eet worst met nagel en sterft DIERENBEUL VERMOORDT TWEE JAAR OUDE KAT STEFAN VAN DE WEYER ANDREAS DE PRYCKER

20 augustus 2018

02u35 0 Kortenberg De twee jaar oude kat Rambo is na een pijnlijke strijd gestorven. Het dier had een worstje met een nagel erin opgegeten. Het werk van een dierenbeul. Eigenaar Gregory Bruyninckx (22) is er het hart van in en gaat zelf op zoek naar de dader, voor die nog meer dierenleed kan aanrichten.

In de Hofstraat, op amper vijftig meter van de woning van Bruyninckx, werd zijn geliefde kat Rambo dood teruggevonden. "Ik kreeg een telefoontje van Dierenartsenpraktijk Akuut, aan de Leuvensesteenweg, waar hij was binnengebracht", vertelt Bruyninckx. Maar het was pas nadat de kat verast werd dat de oorzaak van zijn dood aan het licht kwam. "We wilden wat assen van hem in een halsketting bewaren", vertelt Bruyninckx. "Maar tussen de assen ontdekten we een nagel. Waarschijnlijk heeft iemand die in een zwanworstje geduwd en heeft Rambo het gevonden en opgegeten. Hij moet enorm afgezien hebben voor hij gestorven is. We zijn er kapot van. Wie doet nu zoiets?"





Het is niet de eerste keer dat de dierenbeul toeslaat in de buurt. Even verderop in de straat werd vorige maand ook al een golden retriever vergiftigd. "De hond kon op het nippertje gered worden", zegt Bruyninckx. "Ik zou graag aan de persoon die dit op zijn geweten heeft vragen wat onze huisdieren hem misdaan hebben. Hoe kom je op zulke ideeën?"





Op zoek naar dader

Intussen heeft Bruyninckx een oproep op Facebook geplaatst. "Ik wil erachter komen wie de dader is. Wat als hij nog eens een blikje worsten opent om er nagels in te stoppen? Uiteraard stappen we naar de politie als we te weten komen wie het is, dan dienen we klacht in en hopen we de crematiekosten te recupereren. Dat brengt onze Rambo niet terug, maar hopelijk hoeft geen enkel ander baasje dit ooit nog mee te maken."





Zeker is dat Rambo erg gemist zal worden. Niet alleen door Bruyninckx zelf, ook door zijn ouders, kerkuil Stone (6), maltezer Swiffer (12), chihuahua Cooper (4), kater Rocky (6), dwergkonijn Misty en verschillende siereenden en kippen. "Ook zij missen hem enorm, met de twee honden sliep en speelde Rambo veel. Zelfs de kerkuil Stone was dikke maatjes met hem. Rambo stond me meestal op te wachten als ik thuis kwam van mijn werk. Hij laat een enorme leegte achter."





Wie Gregory meer informatie kan geven in verband met het overlijden van Rambo, kan mailen naar bruyninckx-gregory@hotmail.com