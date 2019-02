Proefproject om sluipverkeer van Terhulpensesteenweg uit wijken te weren Robby Dierickx

14u45 0 Kortenberg Het schepencollege van Hoeilaart start midden maart met een proefproject om het sluipverkeer - dat de drukke Terhulpensesteenweg via de IJzerstraat wil mijden - te weren uit de wijken. Ook het sluipverkeer uit Maleizen zal aangepakt worden.

“We merken dat heel wat automobilisten die op de Terhulpensesteenweg rijden de drukte trachten te vermijden door via de IJzerstraat, de G. Huynenstraat en de Vosdellestraat te rijden”, weet mobiliteitsschepen Marc Vanderlinden (Open Vld). “Via de Albert I-laan rijden ze de Terhulpensesteenweg weer op. Door die sluiproute van zowat 800 meter rijden ze echter door verschillende wijken, wat de leefbaarheid niet ten goede komt. Daardoor starten we op 12 maart met een proefproject waarbij we de aansluiting van de Terhulpensesteenweg naar de IJzerstraat zullen blokkeren met betonblokken.”

Daarnaast wordt ook het sluipverkeer vanuit Maleizen via Bakenbos, de Waversesteenweg, de wijk ‘t Rot en de Albert I-laan aangepakt. “Zo zullen we van de IJzerstraat in de ochtendspits een eenrichtingsstraat maken”, aldus nog Vanderlinden. “Dat zal tussen 6.30 en 9 uur via dynamische verkeersborden gebeuren.”

Tijdens de proefweken zullen verschillende tellingen gehouden worden. In de loop van mei zal de gemeente bepalen of het proefproject permanent blijft staan of er aanpassingen moeten gebeuren of dat alles opnieuw weggehaald wordt.