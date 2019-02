Probleemstraat opnieuw dicht: week lang geen verkeer in Kruisstraat door wegverzakking Robby Dierickx

25 februari 2019

14u18 0 Kortenberg Door een wegverzakking is er al zeker tot vrijdag geen verkeer mogelijk in de Kruisstraat tussen de Driesstraat en de Vredezaal in Everberg. Aquafin start dinsdag met de herstellingswerken, al is het op een grondige aanpak van de straat wel nog wachten.

De Kruisstraat in Everberg is ongetwijfeld dé probleemstraat van groot-Kortenberg. In 2018 waren er in totaal maar liefst zes waterlekken en nu is er ook nog eens een grondverzakking. Die werd afgelopen zondag vastgesteld en zorgt ervoor dat de straat al zeker tot nu vrijdag afgesloten is voor alle verkeer tussen de Driesstraat en de versmalling vlakbij de Vredezaal. Vanaf de Vredezaal tot aan de Bankstraat is alleen plaatselijk verkeer toegestaan, vanuit de Bankstraat moet de aangeduide omleiding via de Winkelstraat gevolgd worden. “Bovengronds is er een gat van ongeveer een halve meter, maar ondergronds zijn de problemen een pak groter”, zegt schepen van Openbare Werken Stef Ryckmans (Open Vld). “Er werd immers een groot zinkgat ontdekt, waardoor het asfalt er als het ware zweeft. Uit voorzorg werd de straat dan ook afgesloten. Aquafin start dinsdag met de herstellingswerken en we hopen dat de straat vrijdag opnieuw opengesteld kan worden.”

De gemeente wilt al langer de herhaaldelijke problemen met de riolering in de Kruisstraat opgelost zien, maar op korte termijn maakt Aquafin geen geld vrij voor de werken. “Als we het als gemeente zelf oplossen, dan kost ons dat alleen al aan de vernieuwing van de riolering 3,5 miljoen euro”, aldus nog Ryckmans. “Dat is een flink bedrag voor onze gemeente. Daarom stel ik voor om nu al een studie te laten maken. Zo’n studie neemt al gauw een jaar in beslag, maar dan kan er op termijn misschien toch wat sneller ingegrepen worden.”