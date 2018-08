Prinsendreef dicht door snoeiwerken 01 augustus 2018

02u42 0

De Prinsendreef in Everberg is vandaag tussen 6.30 en 14 uur afgesloten wegens snoeiwerken. Daardoor gaat de straat dicht tussen de kruising met de Minneveldstraat in Kortenberg en de rotonde met de Bank-, Steenhof- en Wolvestraat in Everberg.





De gemeente vraagt automobilisten om de signalisatie te respecteren en de omleiding te volgen. (RDK)