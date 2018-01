Politie waarschuwt voor verkopers van keukenmateriaal 19 januari 2018

Politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) ontving dinsdag enkele meldingen over verdachte personen die van deur tot deur keukenmessen te koop aanbieden in Kortenberg.





De verkopers bieden het materiaal aanvankelijk aan voor een aanzienlijk bedrag. Wanneer het aanbod wordt afgewezen, wordt het materiaal plotseling aangeboden aan een dumpingprijs. De politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) stelt vast dat de verkoop van keukenmateriaal (messen, kookpotten, ...) van deur tot deur een jaarlijks wederkerend fenomeen is. De politie adviseert om voorzichtig te zijn en niet op dergelijk aanbod in te gaan. "Het koopwaar wordt voorgesteld als van hoogstaande kwaliteit. Men probeert de klant tot aankoop te overtuigen door een erg 'voordelige' prijs aan te bieden. In praktijk is de kwaliteit echter ondermaats en betaalt men ondanks de 'voordelige' prijs nog te veel. Deze verkopers hebben ook niet altijd de vereiste vergunningen om leurderswerk te doen", klinkt het bij commissaris Johan Vanhumbeeck. Wordt u met dergelijke verkopers geconfronteerd? Verwittig dan meteen de politie via het nummer 101. (ADPW)