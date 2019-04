Politie waarschuwt voor oplichters die kookpotten verkopen ADPW

02 april 2019

10u35 0 Kortenberg De politie waarschuwt voor malafide deur-aan-deurverkopers. Een vrouw in de Wolvestraat in Everberg kreeg vorige week twee verkopers aan de deur die kookpotten verkochten.

Het duo, een man en een vrouw, forceerden zich een weg naar binnen toen de deur open ging. Ze drongen aan om een kookpot te kopen en beweerden iemand van haar familie te kennen. De bewoonster kocht uiteindelijk een kookpot voor een bedrag van 200 euro. Achteraf stelde ze vast dat het deksel dat erbij werd verkocht niet op de pot paste.

“De deur-aan-deurverkoop van keukenmateriaal is een fenomeen dat jaarlijks terugkeert”, zegt de lokale politie. “Met een smoesje probeert men koopwaar te verkopen aan een te hoge prijs. Meestal is er geen goede prijs-kwaliteitverhouding. In feite gaat het dus om een vorm van oplichting. Wees waakzaam als u iets aan de deur koopt. Waarschuw meteen de politie via 101, als u het zaakje niet vertrouwt. Probeer ook de nummerplaat van het voertuig van de verdachten te noteren.”