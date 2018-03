Politie organiseert infoavond buurtinformatie-netwerken 09 maart 2018

Op dinsdag 27 maart organiseert politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) op vraag van enkele inwoners van Kwerps een infoavond over buurtinformatienetwerken (BIN's). Een BIN is een gestructureerde samenwerking tussen de politie en een afgebakende buurt, met als doel onderling informatie uit te wisselen, om zo diefstallen te voorkomen. De infoavond gaat door in het OC De Zolder aan de Kwerpsebaan 251 om 19 uur. Vooraf inschrijven via telefoonnummer 016 85 34 00 of e-mail: pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu. De infoavond is bedoeld voor de inwoners van de Diestbrugstraat, Kerselarenstraat, Rechtestraat, Nederokkerzeelsesteenweg, Kasteelstraat, Oudebaan, Vilvoordsebaan, Handbooghof, Kwerpsebaan (het deel tussen de Oudebaan en het Sint-Pietersplein) en de Kouterstraat (het deel tussen het Sint-Pietersplein en de Vilvoordsebaan).





(ADPW)