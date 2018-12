Politie op zoek naar beeldmateriaal van gewapende overval ADPW

14 december 2018

17u50 0

In het kader van een opsporingsonderzoek als gevolg van een gewapende overval op een supermarkt te Kortenberg van vanochtend is de politiezone HerKo op zoek naar mogelijk bruikbaar beeldmateriaal, in het bijzonder geregistreerd via dashcams.

“Heeft u een dashcam in uw wagen en reed u op vrijdag 14/12/18 tussen 07u40 en 08u10 op de Leuvensesteenweg in het centrum van Kortenberg, dan horen wij dit graag”, zo klinkt het in een mededeling van de lokale politie.

Je kan dit laten weten via het e-mailadres pz.herko.recherche@police.belgium.eu. De politie neemt dan zo snel als mogelijk contact met u op. “U kan ook vanaf maandag (tijdens onze openingsuren) telefonisch met ons contact opnemen op het nummer 016/85.34.00", aldus de lokale politie.