Politie betrapt vijf fietsers zonder licht ADPW

29 november 2018

13u11 0

Lokale politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) heeft donderdagochtend 74 fietsers gecontroleerd aan het station van Kortenberg op de aanwezigheid en het correct gebruik van fietsverlichting. Vijf fietsers bleken niet helemaal in orde te zijn. De politie waarschuwt. “Tijdens de winter is het ‘s ochtends lang donker en treedt de schemer ‘s avonds snel in. Zorg er dus voor dat je met goed werkende fietsverlichting op pad gaat”, zo klinkt het bij de lokale politiezone.