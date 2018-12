Plein aan gemeentehuis heet binnenkort ‘Gemeenteplein’ RDK

05 december 2018

Het plein aan het vroegere gemeentehuis van Everberg zal binnenkort officieel de naam ‘Gemeenteplein’ dragen. Dat heeft de gemeenteraad van Kortenberg maandag principieel beslist. Het plein wordt nu in de volksmond zo al genoemd, maar een officiële benaming was er niet. Ook in gps-toestellen is de benaming niet terug te vinden. Omwonenden van het plein zullen geen hinder ondervinden van deze naamgeving, want hun straatnaam en huisnummer blijven gewoon behouden.

Ook de Erfgoedcommissie gaf een gunstig advies aan de naamsverandering en nu volgt een openbaar onderzoek gedurende dertig dagen. Finaal zal de gemeenteraad een definitieve beslissing moeten nemen.