Paul en Anne vieren gouden bruiloft 02u26 0 Foto Vertommen

Groot feest ten huize Paul Cosyns en Anne Guillaume uit Kortenberg. Het echtpaar mocht eind vorig jaar namelijk 50 huwelijkskaarsjes uitblazen. Ze gaven elkaar hun jawoord in 1967. Nadien kreeg het koppel drie kinderen en zes kleinkinderen.





Paul werkte zeventien jaar als psychiater in het universitair psychiatrisch centrum St.-Jozef in Kortenberg en ook deeltijds in de gevangenis van St.-Gillis in Brussel. Hij was ook docent aan de VUB, meer bepaald in de school voor criminologie en de faculteit psychologie. Vervolgens werd hij aangesteld als hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit Antwerpen.





Anne volgde eveneens studies in de psychologie en verrichtte deskundige onderzoekingen van gedetineerden in de gevangenis van Vorst. Tegenwoordig luistert het echtpaar nog graag naar klassieke muziek.





(RDK)