Oxfam Wereldwinkel krijgt jaar gratis onderdak op Leuvensesteenweg 17 april 2018

02u56 0 Kortenberg De Oxfam Wereldwinkel van Kortenberg krijgt van het schepencollege een jaar lang onderdak in een pand langs de Leuvensesteenweg. De winkel moest haar voormalig gebouw in de Brouwerijstraat verlaten omdat het er niet meer veilig was. De komende maanden wordt een definitieve oplossing voor de Wereldwinkel gezocht.

Al verschillende jaren had de Oxfam-winkel onderdak in een pand in de Brouwerijstraat, waarin voordien de bibliotheek zat. "Maar het gebouw was zeer bouwvallig", weet schepen van Ontwikkelingssamenwerking Kristien Goeminne (CD&V). "Het pleisterwerk kwam er van de muren, er was vochtinsijpeling en her en der was schimmel. Daarom moesten we op korte termijn een oplossing zoeken. Die vonden we in een leegstaand pand op de Leuvensesteenweg. Een jaar lang mag de Wereldwinkel er gratis gebruik van maken. Het is aan de volgende bestuursploeg om een definitieve oplossing voor de winkel te zoeken."





Ook De Kapstok, de tweede-handswinkel van het Welzijnshuis, had onderdak in het bouwvallige pand in de Brouwerijstraat en moest bijgevolg ook verhuizen. Ook hiervoor werd een oplossing gevonden met het pand langs de Leuvensesteenweg waarin tot voor kort Master-Taart zat. De deuren van De Kapstok openen binnenkort.





(RDK)