Ouders kamperen (voor de laatste keer) aan scholen Robby Dierickx

18 maart 2019

14u35 0 Kortenberg Aan gemeenteschool De Regenboog en GO!-school Hertog-Jan in Kortenberg hebben verschillende ouders de voorbije nachten gekampeerd om hun kinderen in te schrijven. In Hertog-Jan daagden de eerste kampeerders vrijdagmiddag al op, in De Regenboog zondagavond. In beide scholen vonden de inschrijvingen maandagochtend plaats. Vanaf volgend jaar werkt de gemeente met een digitaal aanmeldingssysteem.

Het is al enkele jaren een fenomeen in Kortenberg: ouders die al enkele dagen voor de start van de inschrijvingen aan de schoolpoorten opdagen. Ook dit jaar was het niet anders. Vrijdag al meldde de eerste kampeerder zich in GO!-school Hertog-Jan. “Nadien kwam de ene ouder na de andere naar onze school”, zegt directrice Rita Coucke. “We hebben het schoolgebouw geopend zodat ze niet buiten moesten kamperen. In totaal hadden we vijftien plaatsen. Daarvan is er momenteel nog eentje vrij. De ouders hadden dus eigenlijk niet hoeven te kamperen, maar ik begrijp hun ongerustheid wel.”

In gemeenteschool De Regenboog werd de eerste kampeerder zondagavond gespot. Een twaalftal ouders bracht de nacht door in de school. Ook daar was er voor alle kinderen van de kamperende ouders een plekje. “We hadden deze kampeertoestanden graag voorkomen, maar hadden onvoldoende tijd om een digitaal aanmeldingssysteem te lanceren”, zegt onderwijsschepen Ann Vannerem (CD&V). “Maar de komende maanden zitten we met de verschillende directies samen zodat we zo’n systeem volgend jaar wel kunnen lanceren en de kampeertoestanden voorgoed verleden zijn.”