Opschorting voor straatmuzikant die kassei door raam gemeentehuis keilde Kim Aerts

21 februari 2019

13u19 0 Kortenberg De 38-jarige Carlo L. heeft opschorting van straf gekregen voor vernielingen aan het gemeentehuis en de bibliotheek van Kortenberg.

Op 14 december vorig jaar gooide hij een kasseisteen door de inkomhal van het gemeentehuis. Daarna vernielde hij nog twee ramen van de bibliotheek. De dertiger, een Leuvense straatmuzikant, werd onmiddellijk opgepakt en hij bekende de feiten. Zijn actie zou een noodkreet geweest zijn omdat hij eerder die week uit zijn huis was gezet. De straatmuzikant stak zijn actie niet onder stoelen of banken. “Ik ben er niet fier op, maar nu krijg ik eindelijk de aandacht die ik al zes maanden vraag. Nu kunnen ze wel een voorschot geven”, reageerde hij op sociale media. Voor de rechter verklaarde hij dat hij dakloos was en geen andere uitweg meer zag. Hij betuigde ook zijn spijt en verklaarde zich akkoord met enkele voorwaarden zoals zijn administratie en woonst in orde brengen en het volgen van een budgetbegeleiding. “Hij meent niet agressief te zijn. Hij stelt ter zitting dat hij tracht om zijn woedeaanvallen onder controle te houden door deze op voorwerpen en niet op mensen te richten. Desondanks heeft hij toch schade berokkend en mensen angstig gemaakt” oordeelde de rechter. Ze gaf de dertiger opschorting van straf gedurende 1 jaar als hij zich aan de voorwaarden houdt.