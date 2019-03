Oppositiepartij KNV gaat voortaan als KNV PRO Kortenberg door het leven Robby Dierickx

07 maart 2019

16u05 2 Kortenberg Oppositiepartij Kortenberg Neutrale Visie sluit zich aan bij de PRO-beweging, een koepel van lokale burgerbewegingen die zich in een burgerlobby organiseren om ook op nationaal niveau het beleid naar de mensen te brengen. Daardoor zal de partij voortaan als KNV PRO Kortenberg door het leven gaan.

“Het is duidelijk dat Kortenberg burgerparticipatie mist”, stelt Marinus Van Greuningen, gemeenteraadslid van KNV. “Het schepencollege houdt te weinig rekening met het Charter van Kortenberg, wat nochtans gebaseerd is op verregaande burgerparticipatie. Gebrek aan inspraak, het verlies van de schaarse open ruimten, de mobiliteitsproblematiek en zelfs belangenvermenging zijn allemaal punten waardoor de burger zijn vertrouwen in de politiek heeft verloren. Macht die te ver van de burger staat, geeft aanleiding tot een falend beleid.”

Om de afstand tussen de burger en de politiek te verkleinen, sluit KNV zich aan bij PRO. Het doel van die koepel van burgerbewegingen is een aangename en leefbare samenleving met een nieuwe bestuurscultuur te creëren. Daardoor verandert de naam van KNV in KNV PRO Kortenberg.