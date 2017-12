Opnieuw Dag 1 in park Oude Abdij 02u27 0

In het park van de Oude Abdij organiseert het schepencollege op 1 januari opnieuw Dag 1. Alle inwoners worden uitgenodigd om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Het is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden: Kortenbergenaars die elkaar nieuwjaarskussen geven op Dag 1. Dit jaar is het thema van het nieuwjaarsevenement 'Hygge'. Die term komt van het Oud-Noors, de taal van de Vikingen, en verwijst naar het gevoel van het vinden van een schuilplaats na een lange dag in de koude te hebben vertoefd. Het schepencollege voorziet in bubbels en een warme kom soep. Daarnaast is er een optreden van Alexandra Gadzina en haar band. De Kortenbergse zangeres won het voorbije jaar de zangwedstrijd 'Talent der Lage Landen'. Tussendoor komt een goochelaar voor de nodige magie zorgen.





Dag 1 vindt op 1 januari van 17 tot 19 uur in het park van de Oude Abdij plaats. De toegang is gratis. (RDK)