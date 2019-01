Oplichters schuimen handelszaken af RDK

29 januari 2019

Verschillende handelszaken langs de Leuvensesteenweg in Kortenberg hebben dinsdagvoormiddag mogelijke oplichters over de vloer gekregen. Twee mannen met een hoop briefjes van vijf euro wandelden de handelszaken binnen en vroegen om de briefjes te wisselen in grotere biljetten. Dat was onder meer in de Standaard Boekhandel en koffiehuis PEP het geval. De handelaars verwittigden de politie, die meteen kwam patrouilleren. Het is niet duidelijk of de oplichters gevat werden.