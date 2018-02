Open Vld hekelt belasting op on-geadresseerd druk-werk voor eigen handel 14 februari 2018

02u29 0 Kortenberg Oppositiepartij Open Vld vraagt het schepencollege van Kortenberg om alle lokale handelaars twee keer per jaar een vrijstelling te geven voor de belasting die geheven wordt op het versturen van ongeadresseerd drukwerk. De gemeente ziet dat niet zitten, maar zoekt wel andere mogelijkheden om handelaars te promoten.

Begin vorig jaar al vroegen de blauwen om de lokale handelaars vrij te stellen van de belasting op ongeadresseerd drukwerk, die geheven wordt wanneer onder meer folders of flyers verstuurd worden. Het schepencollege weigerde die vraag destijds omdat het gelijkheidsbeginsel geschonden zou worden. Daarop vroeg Open Vld om de lokale handelaars twee keer per jaar een vrijstelling te geven, maar ook dat ziet de gemeente niet zitten. "Nochtans zou zo'n vrijstelling de inkomsten van de gemeente met slechts 12.000 euro verminderen", zegt liberaal gemeenteraadslid Stef Ryckmans. "We zijn van mening dat onze handelaars dit waard zijn. Ze zouden dit medium kunnen gebruiken om een speciale actie, opening, opendeur, eindejaarspecials of andere zaken aan te kondigen. Dit betekent een extra kost van 345 euro, veel geld voor bijvoorbeeld een starter."





"We bekijken momentele hoe we onze lokale handelaars op een andere manier kunnen promoten", zegt schepen van Middenstand Sabine Ledens (N-VA). "Zo zijn we momenteel een nieuwe website aan het maken waarop iedere handelaar zijn eigen pagina kan krijgen. Daarnaast werken we aan nog enkele andere acties." (RDK)