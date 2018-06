Omleidingsroute hele dag lang afgesloten door oliespoor 15 juni 2018

De Dorpelstraat, de Vinkenlaan, de Sijsjeslaan en de Nachtegalenlaan, vier straten in de wijk Armendaal in Everberg, waren gisteren een hele dag afgesloten als gevolg van een hardnekkig oliespoor. Daardoor was de omleidingsroute van de werken op de Sterrebeeksesteenweg niet toegankelijk.





Volgens één van de buurtbewoners was de olie afkomstig van één van de vrachtwagens die grond van de werken op de naburige steenweg moeten afvoeren. Of dat effectief het geval was, kon gisteren niet bevestigd worden. Feit is wel dat er over een afstand van ruim één kilometer een hardnekkig oliespoor op de vier straten lag. "De brandweer kwam ter plaatse, maar al snel bleek dat die het goedje niet opgekuist kreeg", zegt burgemeester Chris Taes (CD&V). "Daardoor moest de Civiele Bescherming opgetrommeld worden."





Omdat het reinigingsproduct in Brasschaat opgeslagen was, duurde het lange tijd alvorens men met de reinigingswerken kon starten. Pas rond de middag kon men die werken eindelijk aanvatten. Omstreeks 15.35 uur was het goedje opgekuist en werd de omleidingsroute opnieuw vrijgemaakt. Tot dan moest alle verkeer tussen Everberg en Nossegem omrijden via de Leuvensesteenweg en de Wijnegemhofstraat. Ook voor de bewoners waren de vier straten een hele dag lang verboden terrein voor hun voertuigen. (RDK)