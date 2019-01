Nieuwe vzw redt parochiezaal Eerst met afbraak bedreigd, nu toch toekomst voor 70 jaar oud pand Robby Dierickx

22 januari 2019

15u11 0 Kortenberg De parochiezaal van Meerbeek, die kort na de Tweede Wereldoorlog door vrijwilligers gebouwd werd, is gered. De afbraak dreigde wegens te verlieslatend, maar nu neemt een nieuwe vzw de parochiezaal onder haar hoede. Dankzij vier vrijwilligers zullen de Meerbeekenaren er ook in de toekomst nog evenementen in kunnen organiseren.

Het waren heel wat parochianen die de parochiezaal exact zeventig jaar geleden in de Sint-Antoniusstraat in het centrum van Meerbeek bouwden. In de decennia die volgden, stonden tientallen vrijwilligers paraat om de festiviteiten in en rond de zaal – die ter beschikking staat van verenigingen en inwoners - in goede banen te leiden. Maar daar dreigde nu een einde aan te komen. De Kerkraad van Meerbeek kreeg onlangs immers van de lokale geestelijke overheid, de Vereniging Parochiale Werken, dekenaat Herent en een vertegenwoordiger van het bisdom te horen dat de parochiezaal moest sluiten en afgebroken moest worden wegens de te geringe jaarlijkse opbrengst.

“In de loop van 2017, net het jaar waarin we 900 jaar Meerbeek vierden, kregen we de eerste berichten binnen over een mogelijke sluiting van de parochiezaal”, zegt Maria Adriaensen, die voorzitter was van het feestcomité. “En dat terwijl we net aan de inwoners hadden laten weten dat de opbrengsten van het feestjaar naar de parochiezaal zouden gaan. Dat de zaal, waar al die talloze vrijwilligers steeds opnieuw tonnen energie in staken, plots moest verdwijnen, konden we dan ook niet laten gebeuren.”

Vaste waarde in dorpskern

Ondanks verschillende overlegmomenten bleven de bevoegde instanties aanvankelijk bij hun beslissing: de zaal moest afgebroken worden en zou vanaf dit jaar niet meer gebruikt mogen worden. “Omdat we dit absoluut niet zagen zitten, hebben we vanuit het Comité 900 jaar Meerbeek de vzw P.C. De Papboer opgericht”, gaat Maria Adriaensen verder. In die vzw zitten behalve Maria ook Ingrid Tops, Vital Vanderwegen en Thony Rosvelds. “Wij zullen de parochiezaal voortaan onder onze hoede nemen. Op die manier kunnen we de opbrengsten van 900 jaar Meerbeek integraal investeren om de zaal open te houden en ze ten dienste te stellen van de plaatselijke verenigingen en inwoners om te vergaderen, te feesten, enzovoort. Het zou namelijk jammer zijn dat de zaal en de pastorietuin, die toch een vaste waarde in de dorpskern vormen, moeten verdwijnen.”

Concreet huurt de vzw de parochiezaal van de Kerkfabriek en betaalt P.C. De Papboer ook de energiekosten. “Daarnaast moeten er nog wat opknapwerken gebeuren, zoals de vernieuwing van de verwarming. Voorlopig kunnen we dit alles nog bekostigen met de opbrengst van ons feestjaar, maar mogelijk moeten we in de toekomst nieuwe evenementen organiseren om het voortbestaan van de parochiezaal te verzekeren”, besluit Maria Adriaensen.