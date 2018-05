Niet-vernielde deel ING-kantoor opnieuw open 15 mei 2018

Klanten van ING kunnen vanaf morgen opnieuw in het kantoor langs de Leuvensesteenweg in Kortenberg terecht. Alleen het gedeelte dat tien dagen geleden niet vernield geraakte toen een vrachtwagen het kantoor binnen reed, zal toegankelijk zijn.





Via een aparte ingang kunnen klanten het gebouw betreden. Enkel niet-cash-gerelateerde bancaire diensten zullen er momenteel opgevolgd kunnen worden.





Ondertussen werd er wel al een bankcontainer op het voetpad naast het bankkantoor geplaatst. Er zullen zowel cash- als niet-cashverrichtingen kunnen gebeuren, zij het enkel door ING-klanten. De container is vanaf 25 mei toegankelijk. (RDK)