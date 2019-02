Na sneeuw nu staking spelbreker werken Leuvensesteenweg Robby Dierickx

12 februari 2019

17u14 0 Kortenberg Nadat de werken op de Leuvensesteenweg ter hoogte van huisnummer 575 in Kortenberg twee weken geleden al uitgesteld werden wegens de voorspelde sneeuwval, worden ze nu opnieuw uitgesteld. Boosdoener is de nationale staking, waardoor er geen beton geleverd kan worden.

De werken voor de vervanging van een betonplaat hadden eigenlijk eind januari al uitgevoerd moeten worden, maar omdat er sneeuw voorspeld werd, koos men ervoor om alles te verschuiven naar woensdag 13 februari. Maar opnieuw moet alles uitgesteld worden. Door de nationale staking liggen de betoncentrales in ons land stil, waardoor er geen beton geleverd kan worden. Daarom wordt ervoor gekozen om de werken te verplaatsen naar 6 maart, pal in de verkeersluwe krokusvakantie. Die dag wordt de middelste rijstrook samen met de rijstrook richting Leuven afgesloten voor alle verkeer. Er zal die dag gewerkt worden met verkeerslichten om de werfzone voorbij te rijden. De werken zullen één dag duren, maar daarna moet het beton nog een aantal dagen uitharden. In de loop van maandag 11 maart zal het middelste vak weer worden opengesteld.