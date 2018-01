Mountainbikers fietsen 480 km in Kameroen 02u27 0 Kortenberg Midden februari trekken achttien mountainbikers, waaronder zes uit Erps-Kwerps, naar Kameroen om er maar liefst 480 kilometer te fietsen. De opbrengst van hun avontuur gaat naar de oprichting van een weeshuis in Foumbot. Nu zaterdag organiseren drie mountainbikers al een eerste fondsenwerving via een kaas- en wijnavond met bingo in Erps-Kwerps.

De Belgian Heart Bikers zijn met hun trip naar Kameroen niet aan hun proefstuk toe. In het verleden trokken ze onder meer al naar Burkina Faso en Cambodja om geld in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar kozen ze voor Kameroen, waar ze mee willen helpen met de oprichting van een weeshuis. In februari gaan de achttien mountainbikers de uitdaging aan om 480 kilometer te fietsen en daarbij maar liefst 7.749 hoogtemeters te overwinnen. Alle deelnemers bekostigen hun reis zelf.





"Naast de uitdaging in Kameroen organiseer ik nu zaterdag samen met Geert Geens en Gert Roeckx, de oprichters van de Belgian Heart Bikers, een kaas- en wijnavond in de brasserie van het woonzorgcentrum O.L.V. van Lourdes in Erps-Kwerps", zegt Dirk Bellemans, één van de zes deelnemers uit de Kortenbergse deelgemeente. "De opbrengst daarvan gaat eveneens integraal naar het weeshuis in Foumbot. Tijdens het spelletje bingo kunnen de deelnemers ook mooie prijzen winnen die geschonken worden door lokale handelaars." (RDK)